В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

В экономической столице КНР объявили обладателя премии Flyer Award — 2018. Лауреатов определяют эксперты и часто летающие пассажиры.

В Шанхае престижную награду вновь присудили «Аэрофлоту».



Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота»: «Для нас это знаковое событие. Это подтверждает правильность стратегии, которую мы продвигаем на азиатском рынке. „Аэрофлот“ второй год становится номинантом в этой области и самой любимой авиакомпанией. И для нас это очень важный фактор в развитии нашего сотрудничества именно с туристическим потоком и с китайскими компаниями. Мы считаем, что „Аэрофлот“ вносит свой существенный вклад в развитие сотрудничества между двумя великими державами».



«Аэрофлот» постоянно добавляет новые услуги, ориентированные на китайский рынок. На борту предлагается меню на китайском языке, по-китайски делают оповещения, а в меню есть специальный азиатский сет.