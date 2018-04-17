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    В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот». Аэрофлот, Китай, авиакомпании, авиация, компании, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

    В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

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    В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

    В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

    В Китае самой любимой иностранной авиакомпанией вновь стал «Аэрофлот»

      В экономической столице КНР объявили обладателя премии Flyer Award — 2018. Лауреатов определяют эксперты и часто летающие пассажиры.

      В Шанхае престижную награду вновь присудили «Аэрофлоту».

      Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота»: «Для нас это знаковое событие. Это подтверждает правильность стратегии, которую мы продвигаем на азиатском рынке. „Аэрофлот“ второй год становится номинантом в этой области и самой любимой авиакомпанией. И для нас это очень важный фактор в развитии нашего сотрудничества именно с туристическим потоком и с китайскими компаниями. Мы считаем, что „Аэрофлот“ вносит свой существенный вклад в развитие сотрудничества между двумя великими державами».

      «Аэрофлот» постоянно добавляет новые услуги, ориентированные на китайский рынок. На борту предлагается меню на китайском языке, по-китайски делают оповещения, а в меню есть специальный азиатский сет.

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