В Петербурге горящая иномарка осложнила движение по КАДу

Автомобиль Volvo вспыхнул в правом ряду, и водитель вовремя покинул салон. Причины возгорания уточняются.

Сегодня горящая иномарка заблокировала движение через Большой Обуховский мост. Автомобильный пожар произошёл днем на внешнем кольце КАДа. По словам очевидцев, огонь охватил машину за считаные минуты.



Столб пламени и черного дыма был виден за несколько километров. По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобилисты отмечают, что водитель вовремя вышел из салона и еще до прибытия спасателей пытался самостоятельно сбить пламя.



К этому моменту возгорание ликвидировано. Обгоревший автомобиль увезли с места происшествия на эвакуаторе. Однако заторы на этом участке кольцевой сохраняются до сих пор.