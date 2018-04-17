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    Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

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    Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

    Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

    Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

    Twitter работает с перебоями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

    По данным сайта Downdetector, количество сообщений пользователей о сбое в работе Twitter резко возросло после 16:00 по московскому времени. О том, что сайт и приложение не работают, сообщают пользователи в Европе, США, Канаде, Южной Америке, Азии и Австралии.

    В Twitter ситуацию пока никак не прокомментировали.

    Судя по тому, что проблемы с доступом в Twitter испытывают пользователи по всему миру, этот сбой никак не связан с противостоянием Роскомнадзора и мессенджера Telegram. Накануне появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.

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