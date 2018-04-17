В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

Знаменитый Курчатовский институт намерен открыть филиал в Севастополе. И планы эти уже реализуются.

Национальный исследовательский центр возрождает работу Черноморской коррозийной станции. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали президент института и губернатор города. Здесь будут проводить исследования для поддержки судоремонтных и судостроительных предприятий. Но внимание уделяется не только флоту.



Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института: «У вас флот, а флот вбирает огромное количество вещей, у вас виноградарство, а это климат, это генетика. Если мы придем к согласию, мы откроем филиал Курчатовского института здесь».



Курчатовский институт также планирует создание в Севастополе климатической станции.