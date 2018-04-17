ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
    •  
    В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института. наука и открытия, Севастополь, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

    В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

    комментировать
    В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

    В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

    В Севастополе может появиться филиал Курчатовского института

      Знаменитый Курчатовский институт намерен открыть филиал в Севастополе. И планы эти уже реализуются.

      Национальный исследовательский центр возрождает работу Черноморской коррозийной станции. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали президент института и губернатор города. Здесь будут проводить исследования для поддержки судоремонтных и судостроительных предприятий. Но внимание уделяется не только флоту.

      Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института: «У вас флот, а флот вбирает огромное количество вещей, у вас виноградарство, а это климат, это генетика. Если мы придем к согласию, мы откроем филиал Курчатовского института здесь».

      Курчатовский институт также планирует создание в Севастополе климатической станции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru