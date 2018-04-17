Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Последние события в Сирии стали темой телефонного разговора между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент России заявил, что действия США, Великобритании и Франции грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.
Несмотря на это лидеры отметили, что важно продолжать диалог по этому вопросу, а также провести тщательное расследование предполагаемой химатаки в Думе.
Несмотря на это лидеры отметили, что важно продолжать диалог по этому вопросу, а также провести тщательное расследование предполагаемой химатаки в Думе.
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