Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

Охотников на демонов готовят в римском Папском университете. Там стартовал недельный курс по экзорцизму. Знающие люди предупреждают, что демоническая активность в последние годы стремительно растет.
На курс по изгнанию бесов записались около 200 человек. Преподавателями стали священники, психологи и католические ученые.
Джузеппе Феррари, профессор: «В последние годы количество сеансов экзорцизма возросло, так как с просьбами провести такие обряды обращаются все чаще».
Слушателям рассказывают об отличиях между одержимостью и психическим расстройством, поэтапном выводе людей из-под власти темных сил и даже об использовании новейших технологий в борьбе с бесами. Один из кардиналов признался, что изгоняет нечисть по телефону.
Никаких заклинаний, магических знаков и песнопений, только молитва. Настоящие сеансы экзорцизма совсем не похожи на те, что показывают в кино. Как выяснила корреспондент Ирина Конова, изгонять бесов имеет право лишь священник, получивший соответствующее разрешение от епископа.
Что касается слушателей курсов, то они получат сертификаты помощников экзорцистов и смогут присутствовать при обрядах, молиться и оказывать моральную поддержку служителям церкви.
Джузеппе Феррари, профессор: «В последние годы количество сеансов экзорцизма возросло, так как с просьбами провести такие обряды обращаются все чаще».
Слушателям рассказывают об отличиях между одержимостью и психическим расстройством, поэтапном выводе людей из-под власти темных сил и даже об использовании новейших технологий в борьбе с бесами. Один из кардиналов признался, что изгоняет нечисть по телефону.
Никаких заклинаний, магических знаков и песнопений, только молитва. Настоящие сеансы экзорцизма совсем не похожи на те, что показывают в кино. Как выяснила корреспондент Ирина Конова, изгонять бесов имеет право лишь священник, получивший соответствующее разрешение от епископа.
Что касается слушателей курсов, то они получат сертификаты помощников экзорцистов и смогут присутствовать при обрядах, молиться и оказывать моральную поддержку служителям церкви.
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