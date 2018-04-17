ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
    •  
    Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов. Ватикан, Италия, мистика и оккультизм, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖивьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

    Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

    комментировать
    Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

    Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

    Живьем брать демонов: в Ватикане священники учат слушателей изгонять бесов

      Охотников на демонов готовят в римском Папском университете. Там стартовал недельный курс по экзорцизму. Знающие люди предупреждают, что демоническая активность в последние годы стремительно растет.

      На курс по изгнанию бесов записались около 200 человек. Преподавателями стали священники, психологи и католические ученые.

      Джузеппе Феррари, профессор: «В последние годы количество сеансов экзорцизма возросло, так как с просьбами провести такие обряды обращаются все чаще».

      Слушателям рассказывают об отличиях между одержимостью и психическим расстройством, поэтапном выводе людей из-под власти темных сил и даже об использовании новейших технологий в борьбе с бесами. Один из кардиналов признался, что изгоняет нечисть по телефону.

      Никаких заклинаний, магических знаков и песнопений, только молитва. Настоящие сеансы экзорцизма совсем не похожи на те, что показывают в кино. Как выяснила корреспондент Ирина Конова, изгонять бесов имеет право лишь священник, получивший соответствующее разрешение от епископа.

      Что касается слушателей курсов, то они получат сертификаты помощников экзорцистов и смогут присутствовать при обрядах, молиться и оказывать моральную поддержку служителям церкви.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru