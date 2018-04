Пора домой: российских студентов предложили вернуть из зарубежных вузов

смотреть К отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль

Проект Россотрудничества под названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» предлагает россиянам, обучающимся за рубежом, перевестись в российские университеты. Также студентам готовы помочь с трудоустройством.Новый проект связан во многом с запуском в 2017 году в России масштабной программы по развитию цифровой экономики, сообщила представительница организации., глава управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества: «Проект „Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!“ станет, наверное, первым шагом по созданию экосистемы для цифровой экономики нашей страны. Как мы знаем, внутренняя политика в ряде стран и в Европе, в частности, все чаще носит ярко выраженный антироссийский характер. Мы вынуждены отметить негативное влияние русофобских настроений на деятельность наших соотечественников, которые целенаправленно сужают им возможности для самореализации».Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян заявил, что в университете создадут необходимую инфраструктуру, чтобы талантливые россияне могли вернуться на родину. Процесс перевода обещали провести без бюрократической волокиты.Руководитель всероссийского сообщества «Преактум» Олег Мансуров отметил, что проблем с трудоустройством в России у студентов и выпускников не будет. По его словам, спрос превышает предложение. А Евко добавила, что для каждого такого студента будет индивидуальный подход для выстраивания карьерной траектории, передает РИА Новости Напомним, отношения между Россией и Британией серьезно обострились после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.