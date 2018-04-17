Чиновник в Италии получил письмо с угрозами на древнегреческом языке

Чиновник из городка
Аквавива-делле-Фонте на юге Италии получил письмо с угрозами в адрес своего сына, написанное на древнегреческом языке.
Письмо, которое получил Эустачио Бусто, отвечающий за коммунальное хозяйство в итальянском городе Аквавива-делле-Фонте, представляет собой строфу из трагедии Эсхила «Агамемнон». В отрывке пророчица Кассандра предсказывает сыну Агамемнона Парису смерть. Сына Бусто также зовут Парис.
Чиновник уже обратился в полицию. Письмо написано от руки, поэтому его отправили на каллиграфическую экспертизу.
Из-за Эустачио Бусто в городке в 2015 году разгорелся коррупционный скандал. Чиновник не принял взятку от местного предпринимателя и сообщил о попытке подкупа в полицию. Позднее он выяснил, что его коллеги эти взятки брали, и рассказал об этом. В результате около десяти сотрудников городской администрации были отправлены в отставку, против них идет расследование.
Бусто считает, что угрозы связаны с завтрашним заседанием суда по этому делу, на котором он должен будет дать показания. Он рассказал изданию Corriere della sera, что письмо его тревожит, так как его отправитель, очевидно, много знает о нем и о его семье (Бусто по профессии археолог). Однако чиновник все равно намерен явиться в суд.
Чиновник уже обратился в полицию. Письмо написано от руки, поэтому его отправили на каллиграфическую экспертизу.
Из-за Эустачио Бусто в городке в 2015 году разгорелся коррупционный скандал. Чиновник не принял взятку от местного предпринимателя и сообщил о попытке подкупа в полицию. Позднее он выяснил, что его коллеги эти взятки брали, и рассказал об этом. В результате около десяти сотрудников городской администрации были отправлены в отставку, против них идет расследование.
Бусто считает, что угрозы связаны с завтрашним заседанием суда по этому делу, на котором он должен будет дать показания. Он рассказал изданию Corriere della sera, что письмо его тревожит, так как его отправитель, очевидно, много знает о нем и о его семье (Бусто по профессии археолог). Однако чиновник все равно намерен явиться в суд.
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