В перестроенных из заводов и складов ТЦ пройдут дополнительные проверки

Генпрокуратура РФ потребовала провести дополнительные проверки используемых под торговые центры зданий, не предназначенных для массового пребывания людей.
Как сообщается на сайте ведомства, ходе проверок прокуроры должны уделить особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм при использовании бывших заводов и других производственных помещений в качестве торгово-развлекательных центров.
Из сообщения Генпрокуратуры РФ: «Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ дополнительно проверить исполнение градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, размещенных в производственных зданиях и помещениях».
По информации ведомства, только в Московской, Тульской, Псковской, Ростовской и Воронежской областях проверены полторы тысячи объектов. В случае нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры принимают необходимые меры.
Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности у половины проверенных объектов с массовым пребыванием людей. Также выяснилось, что около 400 ТЦ и других зданий эксплуатировались без разрешения.
Масштабные проверки начались после убийственного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. В связи с этой трагедией было возбуждено и расследуется уголовное дело, обвинения предъявлены восьми фигурантам.
Из сообщения Генпрокуратуры РФ: «Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ дополнительно проверить исполнение градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, размещенных в производственных зданиях и помещениях».
По информации ведомства, только в Московской, Тульской, Псковской, Ростовской и Воронежской областях проверены полторы тысячи объектов. В случае нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры принимают необходимые меры.
Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности у половины проверенных объектов с массовым пребыванием людей. Также выяснилось, что около 400 ТЦ и других зданий эксплуатировались без разрешения.
Масштабные проверки начались после убийственного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. В связи с этой трагедией было возбуждено и расследуется уголовное дело, обвинения предъявлены восьми фигурантам.
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