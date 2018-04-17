ФСИН проводит проверку по факту смерти бизнесмена Пшеничного в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверку по факту смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО в
Санкт-Петербурга.
Также следователи проводят служебную проверку в СИЗО Санкт-Петербурга, где произошел инцидент.
Из сообщения ФСИН: «В настоящее время по факту смерти Пшеничного В. А., содержавшегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственными органами проводится расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, силами центрального аппарата ФСИН России проводится служебная проверка».
Ранее «Новая газета» написала о результатах недавней судмедэкспертизы. На теле бизнесмена Валерия Пшеничного были найдены следы жестоких пыток. Медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Во рту у мужчины были найдены электротравмы, полученные от кипятильника. На теле нашли резаные и колотые раны. Также у обвиняемого был сломан позвоночник.
Валерий Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег на гособоронзаказе — строительстве подводной лодки «Варшавянка». В 2016 году Пшеничный заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях и добился возбуждения уголовного дела. Петрова арестовали, но через несколько месяцев он дал показания, что виновники хищения — сам Пшеничный и его сотрудник Глеб Емельченков. Якобы они сговорились и умышленно завысили стоимость заказа. Петрова выпустили, а новых фигурантов арестовали. Через три недели Пшеничного нашли повешенным в камере. Ранее ФСИН настаивала на версии о самоубийстве.
Из сообщения ФСИН: «В настоящее время по факту смерти Пшеничного В. А., содержавшегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственными органами проводится расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, силами центрального аппарата ФСИН России проводится служебная проверка».
Ранее «Новая газета» написала о результатах недавней судмедэкспертизы. На теле бизнесмена Валерия Пшеничного были найдены следы жестоких пыток. Медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Во рту у мужчины были найдены электротравмы, полученные от кипятильника. На теле нашли резаные и колотые раны. Также у обвиняемого был сломан позвоночник.
Валерий Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег на гособоронзаказе — строительстве подводной лодки «Варшавянка». В 2016 году Пшеничный заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях и добился возбуждения уголовного дела. Петрова арестовали, но через несколько месяцев он дал показания, что виновники хищения — сам Пшеничный и его сотрудник Глеб Емельченков. Якобы они сговорились и умышленно завысили стоимость заказа. Петрова выпустили, а новых фигурантов арестовали. Через три недели Пшеничного нашли повешенным в камере. Ранее ФСИН настаивала на версии о самоубийстве.
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