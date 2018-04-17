Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского фестиваля

Директор киносмотра Тьерри Фремо подтвердил, что в жюри
71-го Каннского кинофестиваля вошел российский кинорежиссер Андрей Звягинцев.
Тьерри Фремо в интервью Screen International рассказал, что сейчас Андрей Звягинцев проходит ускоренный курс изучения английского языка, чтобы в полной мере участвовать в обсуждениях коллегии.
Возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт. Остальная часть жюри еще не объявлена.
В прошлом году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева удостоился приза жюри фестиваля в Каннах, а также гран-при Лондонского кинофестиваля.
В этом году Каннский кинофестиваль откроет показ картины «Все знают» Асгара Фархади. Отметим, что в конкурсную программу вошел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.
Возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт. Остальная часть жюри еще не объявлена.
В прошлом году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева удостоился приза жюри фестиваля в Каннах, а также гран-при Лондонского кинофестиваля.
В этом году Каннский кинофестиваль откроет показ картины «Все знают» Асгара Фархади. Отметим, что в конкурсную программу вошел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.
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