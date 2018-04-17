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    Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя. алкоголь, знаменитости, суды, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛеру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

    Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

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    Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

    Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

    Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

      Телеведущая Лера Кудрявцева намерена доказать, что не страдает алкогольной зависимостью. Отстаивать свою репутацию ей приходится из-за навязчивой рекламы в Интернете: там от лица звезды опубликована душещипательная история о том, как знаменитость якобы не могла расстаться с рюмкой и только один чудодейственный препарат спас ее от зависимости.

      Кудрявцева уверяет, что ничего подобного в ее жизни не было, и уж тем более никакие лекарства она никогда не принимала.

      Лера Кудрявцева, телеведущая: «Я сначала посмеялась, потом мне стало не смешно. Я подумала: ок, что без моего ведома я там что-то рекламирую — но мне еще и приписали, что я бывший алкоголик, который вылечился благодаря этим таблеткам».

      Интересно, что на сайте со скандальной рекламой компанию Лере Кудрявцевой составили Лариса Гузеева и Дмитрий Харатьян.
      По словам Кудрявцевой, она уже связалась и с Гузеевой, которую тоже возмутил беспардонный поступок рекламщиков. Скорее всего, в суд две знаменитые российские телеведущие отправятся вместе.

      Подробности — в репортаже.

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