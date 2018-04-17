Леру Кудрявцеву сделали героиней рекламы таблеток от запоя

Телеведущая Лера Кудрявцева намерена доказать, что не страдает алкогольной зависимостью. Отстаивать свою репутацию ей приходится из-за навязчивой рекламы в Интернете: там от лица звезды опубликована душещипательная история о том, как знаменитость якобы не могла расстаться с рюмкой и только один чудодейственный препарат спас ее от зависимости.

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Кудрявцева уверяет, что ничего подобного в ее жизни не было, и уж тем более никакие лекарства она никогда не принимала.



Лера Кудрявцева, телеведущая: «Я сначала посмеялась, потом мне стало не смешно. Я подумала: ок, что без моего ведома я там что-то рекламирую — но мне еще и приписали, что я бывший алкоголик, который вылечился благодаря этим таблеткам».



Интересно, что на сайте со скандальной рекламой компанию Лере Кудрявцевой составили Лариса Гузеева и Дмитрий Харатьян.

По словам Кудрявцевой, она уже связалась и с Гузеевой, которую тоже возмутил беспардонный поступок рекламщиков. Скорее всего, в суд две знаменитые российские телеведущие отправятся вместе.



Подробности — в репортаже.



