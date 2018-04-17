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    Пассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео. дебоширы, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео

    Пассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео

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    Пассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео

    Пассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео

    Пассажиры скрутили пьяного дебошира в поезде Владивосток — Москва: видео

      Пассажира поезда Владивосток — Москва, который устроил дебош в вагоне-ресторане, допрашивают полицейские. Они сняли мужчину с рейса и отправили в участок.

      Мужчина, по словам очевидцев, с самого начала стал распивать спиртные напитки. А после настойчиво требовал от попутчиков поговорить. Отказов, надо сказать, не принимал. На замечания реагировал агрессивно и распускал руки. А потом и вовсе попытался пробраться в кабину машиниста. Пассажирам пришлось приложить немало усилий, чтобы утихомирить дебошира. Его уложили на пол, ноги связали скотчем.

      На перроне ближайшей станции нарушителя порядка встречали сотрудники полиции.

      Дебошир: «Слышь, я тебя уничтожу, мразь. В натуре. Если я выживу, ты все. Твои дни сочтены».

      В отношении задержанного составлен административный протокол. А вот за оскорбление сотрудников полиции он может понести уже уголовное наказание.

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