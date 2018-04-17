Вожатого-педофила посадили на 15 лет за развращение детей в лагерях

Бывшему вожатому и худруку детского лагеря Артёму Решетникову огласили приговор. Суд признал его виновным в совершении насилия над воспитанниками и на 15 лет отправил в колонию строгого режима. Фигурант сменил 9 мест работы, причем всегда устраивался в учреждения, связанные с детьми.

Педагог по специальности Артём Решетников сегодня в окружении конвоиров. В материалах дела говорится, что он на протяжении 6 лет развращал детей. Мужчина устраивался на работу в дошкольные учреждения и оздоровительные лагеря. Разоблачить обвиняемого удалось вожатым. Ночью они недосчитались одного ребенка, подняли тревогу, начали искать, проверили несколько корпусов и решили заглянуть в комнату к Решетникову.



После беседы с одним из воспитанников следователи возбудили уголовное дело. Ребенок подробно рассказал, что происходило за закрытыми дверями. Тем временем в лагере, где трудился обвиняемый, решили, что называется, не выносить сор из избы.



Руководство учреждения якобы под страхом увольнения запретило сотрудникам что-либо говорить, а самому Решетникову поступило предложение уволиться, так сказать, по-тихому, без скандала. Он ушел, но пока длилось разбирательство, устроился на работу в другой лагерь. Видимо, на биографию молодого педагога директор смотрел сквозь пальцы. Там, как следует из материалов уголовного дела, Решетников успел совершить еще два преступления.



Как признались во время процесса бывшие коллеги обвиняемого, воспитанники в нем души не чаяли, считали своим другом. Худрук организовывал праздники. Его профиль — массовые мероприятия и танцевальные конкурсы. Преподаватель хорошо знал, как расположить ребенка к себе. Удивляет другое: почему никто из руководства или коллег Решетникова раньше не забил тревогу?



Как предает корреспондент Дарья Масалова, приговор суда — 15 лет строгого режима — оказался мягче, чем просило обвинение. Кроме того, Решетникову запретили заниматься педагогической деятельностью. После освобождения он обязан держаться подальше от несовершеннолетних.