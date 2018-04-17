«Надеемся, никто не будет страдать»: в Кремле оценили блокировку Telegram

В Кремле рассчитывают, что блокировка мессенджера Telegram не затронет другие сервисы, программы или приложения в Интернете, и не заставит страдать обычных пользователей.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, тем более те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Рассчитываем, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, чтобы это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в Интернете».
По словам Пескова, в Кремле также надеются, что Telegram выполнит поставленные Роскомнадзором условия и сможет вернуться к работе на территории России.
Дмитрий Песков: «Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется. Но сейчас есть решение суда, которое исполняется».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Между тем в ведомстве сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
Дмитрий Песков: «Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, тем более те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Рассчитываем, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, чтобы это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в Интернете».
По словам Пескова, в Кремле также надеются, что Telegram выполнит поставленные Роскомнадзором условия и сможет вернуться к работе на территории России.
Дмитрий Песков: «Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется. Но сейчас есть решение суда, которое исполняется».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Между тем в ведомстве сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
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