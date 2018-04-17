Пациент наркодиспансера устроил смертельный пожар при попытке побега: видео

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в наркологическом диспансере в Костроме, в результате которого один из пациентов получил смертельные ожоги.

339 врачи

Кострома

пожары

Пожар устроил пациент диспансера. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина, руки которого были связаны, попытался поджечь зажигалкой ремни и поджег простыню. Пациент не попытался потушить огонь, а продолжил расстегивать ремни на руках и ногах.



Вероятный виновник пожара серьезно не пострадал. Врачам удалось вовремя эвакуировать остальных пациентов, но пациента, лежавшего с поджигателем в одной палате, спасти не удалось: его ожоги оказались смертельными.



Сейчас следователи выясняют, каким образом у пациента наркодиспансера оказалась зажигалка. Также намечен ряд судебных экспертиз и беседы с персоналом диспансера.