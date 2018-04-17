Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 78 лет

За семь лет средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на 3,7 года — практически до 78 лет за семь лет. Почти на треть снизилась младенческая смертность. Смертность среди трудоспособного населения снизилась на 28%.
Об «уникальных» результатах за заседании президиума правительства города сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что новые московские показатели — это уровень крупных городов в развитых странах. Такие изменения, заявил мэр, не были бы возможны без существенных изменений в здравоохранении. При этом мэр отметил, что развитие московской медицины продолжится.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «У нас задач в развитии московской медицины более чем достаточно. Необходимо работать над повышением квалификации врачей, их загрузки, заработной платы, улучшать ситуацию в области онкологической помощи, работать с пожилым населением, развивать патронажную помощь».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что в стране назрел вопрос о повышении пенсионного возраста. Глава кабмина отметил, что действующий в настоящее время пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была гораздо ниже. Премьер подчеркнул, что сегодня «мы живем в другой стране, с другой медициной».
Напомним, что во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетов продолжительность жизни в России должна увеличиться с 73 лет до 80 и выше. В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет, смертность упала на 2,8%.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «У нас задач в развитии московской медицины более чем достаточно. Необходимо работать над повышением квалификации врачей, их загрузки, заработной платы, улучшать ситуацию в области онкологической помощи, работать с пожилым населением, развивать патронажную помощь».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что в стране назрел вопрос о повышении пенсионного возраста. Глава кабмина отметил, что действующий в настоящее время пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была гораздо ниже. Премьер подчеркнул, что сегодня «мы живем в другой стране, с другой медициной».
Напомним, что во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетов продолжительность жизни в России должна увеличиться с 73 лет до 80 и выше. В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет, смертность упала на 2,8%.
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