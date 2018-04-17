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    Продукты в России станут невозвратными. еда, продукты, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПродукты в России станут невозвратными

    Продукты в России станут невозвратными

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    Продукты в России станут невозвратными

    Продукты в России станут невозвратными

      В России торговым сетям хотят запретить возвращать поставщикам нераспроданный товар.

      Как пишут «Известия», поправки в закон, предложенные группой депутатов во главе с Ириной Яровой, поддержали Минсельхоз, Минэкономики, Минфин и ФАС.

      В пояснительных документах к законопроекту народные избранники заявляют, что возвращение нераспроданных товаров — это дискриминация производителей, причем только отечественных, потому что к иностранцам мера не применяется. Авторы инициативы сетуют, что по некоторым предприятиям возврат хлебной продукции доходит до 50%, мясной — до 30%.

      По словам экспертов, если магазинам запретить возвращать нераспроданный товар, то сети просто сократят закупки, либо увеличат наценку, чтобы снизить риски.

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