Продукты в России станут невозвратными

В России торговым сетям хотят запретить возвращать поставщикам нераспроданный товар.
Как пишут «Известия», поправки в закон, предложенные группой депутатов во главе с Ириной Яровой, поддержали Минсельхоз, Минэкономики, Минфин и ФАС.
В пояснительных документах к законопроекту народные избранники заявляют, что возвращение нераспроданных товаров — это дискриминация производителей, причем только отечественных, потому что к иностранцам мера не применяется. Авторы инициативы сетуют, что по некоторым предприятиям возврат хлебной продукции доходит до 50%, мясной — до 30%.
По словам экспертов, если магазинам запретить возвращать нераспроданный товар, то сети просто сократят закупки, либо увеличат наценку, чтобы снизить риски.
В пояснительных документах к законопроекту народные избранники заявляют, что возвращение нераспроданных товаров — это дискриминация производителей, причем только отечественных, потому что к иностранцам мера не применяется. Авторы инициативы сетуют, что по некоторым предприятиям возврат хлебной продукции доходит до 50%, мясной — до 30%.
По словам экспертов, если магазинам запретить возвращать нераспроданный товар, то сети просто сократят закупки, либо увеличат наценку, чтобы снизить риски.
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