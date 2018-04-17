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    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018. спорт, фанаты, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018

    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018

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    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018

    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Менее суток осталось до старта финального этапа продаж билетов на чемпионат мира по футболу.

      Последний этап продаж начнется завтра в полдень на сайте ФИФА. Об этом сегодня рассказал глава билетного департамента Международной федерации футбола Фальк Эллер. По его словам, в ближайшие две недели билеты можно будет купить только в Интернете.

      Завтра также во всех 11 городах, где пройдут матчи, откроются билетные центры. Полмесяца они будут работать в так называемом сервисном режиме. Там можно будет распечатать уже купленный билет и решить технические вопросы. Уже с 1 мая болельщики в этих центрах смогут приобрести билеты напрямую.

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