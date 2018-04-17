Американские эксперты назвали боевые корабли США «кучей мусора»

Эксперты Морского института ВМС США признали провал американской программы прибрежных боевых кораблей LCS (Littoral Combat Ship).
Как пишет издание издание Task & Purpose, военные эксперты назвали американские корабли «Свобода» и «Независимость» «плавучей кучей мусора». Согласно исследованиям Морского института ВМС США, в 2018 году моряки не смогут оперативно развернуть ни один из подобных кораблей, они абсолютно не пригодны для военных операций.
Среди проблем кораблей LCS выделяются дефицит элементов боевой системы, в частности радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие систем, которые позволяют снизить ущерб при поражении двигательной установки корабля.
Из-за этого в 2014 году США уже сократили заказ на такие корабли. Те же, что имеются на вооружении флота, постоянно находяттся на техническом обслуживании и доработках. «После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS стала абсолютным провалом», — отмечает издание.
О целом ряде неполадок боевых прибрежных кораблей говорили и в Пентагоне. Там признали, что они крайне слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов.
Среди проблем кораблей LCS выделяются дефицит элементов боевой системы, в частности радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие систем, которые позволяют снизить ущерб при поражении двигательной установки корабля.
Из-за этого в 2014 году США уже сократили заказ на такие корабли. Те же, что имеются на вооружении флота, постоянно находяттся на техническом обслуживании и доработках. «После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS стала абсолютным провалом», — отмечает издание.
О целом ряде неполадок боевых прибрежных кораблей говорили и в Пентагоне. Там признали, что они крайне слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов.
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