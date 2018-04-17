В Запорожье испытали первый украинский вертолет

Первый вертолет украинского производства совершил испытательный полет.
О прошедшем испытательном полете гражданского вертолета МСБ-2 сообщила во вторник пресс-служба компании-производителя «Мотор Сич». Как сообщил почетный президент компании Вячеслав Богуслаев, на разработку и строительство машины, а также на подготовку испытаний ушло 10 лет.
Вячеслав Богуслаев, почетный президент компании «Мотор Сич»: «Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром — это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат».
Сообщается, что МСБ-2 представляет собой модернизированную версию Ми-2 и на 70% состоит из композитных материалов. Планируется, что испытания продлятся весь 2018 год, а к концу года вертолет пройдет сертификацию. Машина будет использоваться для патрулирования дорог и трубопроводов, а также в работе спасателей и пограничников.
Вячеслав Богуслаев, почетный президент компании «Мотор Сич»: «Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром — это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат».
Сообщается, что МСБ-2 представляет собой модернизированную версию Ми-2 и на 70% состоит из композитных материалов. Планируется, что испытания продлятся весь 2018 год, а к концу года вертолет пройдет сертификацию. Машина будет использоваться для патрулирования дорог и трубопроводов, а также в работе спасателей и пограничников.
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