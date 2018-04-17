Бывшая спортсменка устроила приют для покалеченных лошадей

В Самарской области появился необычный приют для лошадей-инвалидов . Его открыла бывшая спортсменка, которая когда-то сама получила серьезную травму, но сумела встать на ноги. Теперь с помощью волонтеров она спасает обреченных питомцев от смерти и дает им еще один шанс.

Лошади по кличке Happy Girl счастье улыбнулось только раз. Она вместо бойни попала в приют, расположенный в пригороде Тольятти, в 800 километрах от рязанского конезавода-банкрота. Здесь же живут и другие кони.



Евгения Манжелеевская, хозяйка лошадиного приюта: «Вы бы его видели, когда он приехал. Это был набор костей и банка крови. Коня бросили хозяева. Не знаю, как они могли так поступить. Его в феврале выгнали на улицу, он остался без кормов и без лечения. Люди были 7 лет с этим конем и так поступили».



Хозяйка Евгения Манжелеевская подобно лошади тянет тяжелую ношу. Уже 5 лет она с помощью друзей-волонтеров выкупает безнадежных животных по всей России, оплачивает их перевозку и договаривается о хирургических операциях в местной ветклинике.



Евгения Манжелеевская: «Люди спрашивают, зачем я их покупаю, они же ни на что не годные. У нас есть конный термин — сломанные лошади. Это те же самые дети. Как, посмотрев в эти глаза, можно отказаться и сказать: ты мне не нужен, иди на бойню».



На вопрос «зачем она в это впряглась?» Евгения привычно отвечает: сама как сломанная лошадь. В юности она получила травму, после которой с конным спортом пришлось завязать.



Жизненный принцип: всегда и все вывозить на себе. Когда в льготной субсидии власти отказали, Евгения оформила кредит на 10 лет, купила участок, обустроила конюшню, потому что, в отличие от прежних хозяев, всегда в ответе за тех, кого приручила. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.