ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор

    3 комментария
    Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор

    Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор

    Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор
  • Фото: Associated Press © 2018, Sakchai Lalit

    • Суд в Таиланде оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли по одному из обвинений.

    Суд в Таиланде оправдал задержанных за проведение «секс-тренингов» Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) по делу о нелегальной трудовой деятельности на территории страны. Об этом РИА Новости сообщил адвокат «тренеров» Саттхапхон Сийотх.

    смотретьУчастники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Участники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Напомним, Лесли, Рыбку и еще восьмерых человек задержали в феврале за организацию на тайском курорте «института сексуальных наук». По данным следствия, они использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы «обучать соотечественников сексуальным техникам». Троих фигурантов дела — россиян и гражданина Белоруссии — уже оштрафовали и принудительно выслали из страны. Кроме нелегальной трудовой деятельности, Лесли и Рыбку обвиняют в сутенерстве. Сейчас оба заключены под стражу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru