Лондонская биржа металлов временно ограничила торговлю алюминием «Русала»

Торговля алюминием «Русала» на Лондонской бирже металлов (LME) ограничена
из-за введенных Соединенными Штатами санкций в отношении этой компании.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы торговой площадки, ограничения вступили в силу сегодня в 00:01 по лондонскому времени (2:01 по Москве) и носят временный характер.
Мириам Хейвуд, руководитель отдела по связям со СМИ Лондонской биржи металлов: «Ограничения продлятся до дальнейшего уведомления, что позволит LME взаимодействовать с заинтересованными сторонами для выработки надлежащего долгосрочного подхода».
Ранее торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия производимых предприятиями «Русала» марок BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL, UAZ SUAL, однако варранты остаются на складах. Торги маркой VGAZ SUAL прекращены.
С сегодняшнего дня владельцы алюминия брендов «Русала» могут размещать металл под варранты. Склады LME будут принимать алюминий российской компании под варранты после того, как получит подтверждение от биржи о том, что металла санкционные ограничения не касаются. При этом торговая площадка оставляет за собой право требовать у владельца металла и других сторон дополнительную информацию.
Введенные в начале апреля ограничительные меры американского Минфина запрещают сделки с лицами, упомянутыми в санкционном списке. Временные ограничения вводятся для того, чтобы в обороте биржи не оказался попавший под санкции металл, а также чтобы LME могла вместе с регуляторами и участниками рынка определить подход к дальнейшему листингу алюминия «Русала».
О введении санкций власти США объявили 6 апреля. Это решение коснулось ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Среди прочих в санкционный список включен «Русал» и его совладелец Олег Дерипаска.
Мириам Хейвуд, руководитель отдела по связям со СМИ Лондонской биржи металлов: «Ограничения продлятся до дальнейшего уведомления, что позволит LME взаимодействовать с заинтересованными сторонами для выработки надлежащего долгосрочного подхода».
Ранее торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия производимых предприятиями «Русала» марок BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL, UAZ SUAL, однако варранты остаются на складах. Торги маркой VGAZ SUAL прекращены.
С сегодняшнего дня владельцы алюминия брендов «Русала» могут размещать металл под варранты. Склады LME будут принимать алюминий российской компании под варранты после того, как получит подтверждение от биржи о том, что металла санкционные ограничения не касаются. При этом торговая площадка оставляет за собой право требовать у владельца металла и других сторон дополнительную информацию.
Введенные в начале апреля ограничительные меры американского Минфина запрещают сделки с лицами, упомянутыми в санкционном списке. Временные ограничения вводятся для того, чтобы в обороте биржи не оказался попавший под санкции металл, а также чтобы LME могла вместе с регуляторами и участниками рынка определить подход к дальнейшему листингу алюминия «Русала».
О введении санкций власти США объявили 6 апреля. Это решение коснулось ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Среди прочих в санкционный список включен «Русал» и его совладелец Олег Дерипаска.
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