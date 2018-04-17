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    Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

    1 комментарий
    • Фото: chp55 / vk.com
    Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

    Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

    Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека
  • Фото: chp55 / vk.com

    • В Омской области при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребенок.

    Смертельная авария случилась на автодороге Омск — Любино. Там водитель пассажирского микроавтобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада-Приора».

    Водитель «Лады» и два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте. Еще один пассажир легковушки и четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу. Там одна из пассажирок микроавтобуса скончалась, передает ТАСС.

    На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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