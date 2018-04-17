Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

В Омской области при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Смертельная авария случилась на автодороге Омск — Любино. Там водитель пассажирского микроавтобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада-Приора».
Водитель «Лады» и два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте. Еще один пассажир легковушки и четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу. Там одна из пассажирок микроавтобуса скончалась, передает ТАСС.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Водитель «Лады» и два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте. Еще один пассажир легковушки и четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу. Там одна из пассажирок микроавтобуса скончалась, передает ТАСС.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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