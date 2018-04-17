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    Восьмилетний мальчик выжил, упав с 9-го этажа в сугроб в Североморске

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    Восьмилетний мальчик выжил, упав с 9-го этажа в сугроб в Североморске

    Восьмилетний мальчик выжил, упав с <nobr>9-го</nobr> этажа в сугроб в Североморске

    Мальчик 2009 года рождения выпал из окна квартиры в в Североморске Мурманской области. Следователи рассматривают версию несчастного случая.

    Выпав с 9-го этажа, ребенок приземлился в сугроб и остался жив. Пострадавшего доставили в реанимацию. «Состояние стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СКР.

    Мальчика обнаружили в снегу на глубине около метра прохожие. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, где находились родители мальчика, когда он выпал из окна.

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