Россияне отказываются от поездок за границу из-за колебаний курса рубля

Средние цены на авиабилеты
из-за колебаний курса рубля вырастут на 6% — 7%, и уже сейчас почти 60% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу, говорят представители туристических сервисов.
В соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования в ночь на 18 апреля составят 77 рублей за евро и 62,5 рубля за доллар. То есть на каждые 100 долларов стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей.
В турагентсве Туту.ру пояснили РИА Новости, что курс IATA устанавливается раз в неделю в ночь со вторника на среду. Он формируется исходя из курса Центробанка РФ по итогам торгов вторника с округлением до 0, 5 рубля в большую сторону.
Также в агентстве рассказали, что на прошлой неделе, когда курс рубля резко упал к доллару и евро, спрос на авиабилеты за рубеж у россиян упал на 10%, а бронирования путешествий в Европу — сразу на 25%. Сервис путешествий OneTwoTrip опросил 3 тысячи человек, и более половины из них (58%) готовы были отказаться от поездки за границу из-за высокого курса валют.
11% считают курс высоким уже сейчас и за рубеж точно не собираются. Почти треть опрошенных откажется от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Тех, кто готов лететь в заграничный отпуск при любом раскладе, — 21%.
74% опрошенных допускают, что вместо Европы полетят в Азию. 28% респондентов готовы жить в более скромных отелях. 27% собираются экономить на всех статьях расходов — проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки. 17% собираются отказаться от ресторанов и кафе. Снизить расходы на развлечения готовы всего 6% туристов.
Антон Ким, руководитель направления пакетных сервисов OneTwoTrip: «Результаты опроса подтверждают, что для российских путешественников курс валюты играет большую роль при выборе направлений для путешествия. Впрочем, пока он не достиг той отметки, при которой значительная часть населения готова отказаться от поездок».
Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.
В турагентсве Туту.ру пояснили РИА Новости, что курс IATA устанавливается раз в неделю в ночь со вторника на среду. Он формируется исходя из курса Центробанка РФ по итогам торгов вторника с округлением до 0, 5 рубля в большую сторону.
Также в агентстве рассказали, что на прошлой неделе, когда курс рубля резко упал к доллару и евро, спрос на авиабилеты за рубеж у россиян упал на 10%, а бронирования путешествий в Европу — сразу на 25%. Сервис путешествий OneTwoTrip опросил 3 тысячи человек, и более половины из них (58%) готовы были отказаться от поездки за границу из-за высокого курса валют.
11% считают курс высоким уже сейчас и за рубеж точно не собираются. Почти треть опрошенных откажется от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Тех, кто готов лететь в заграничный отпуск при любом раскладе, — 21%.
74% опрошенных допускают, что вместо Европы полетят в Азию. 28% респондентов готовы жить в более скромных отелях. 27% собираются экономить на всех статьях расходов — проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки. 17% собираются отказаться от ресторанов и кафе. Снизить расходы на развлечения готовы всего 6% туристов.
Антон Ким, руководитель направления пакетных сервисов OneTwoTrip: «Результаты опроса подтверждают, что для российских путешественников курс валюты играет большую роль при выборе направлений для путешествия. Впрочем, пока он не достиг той отметки, при которой значительная часть населения готова отказаться от поездок».
Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.
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