США намерены заменить своих военных в Сирии арабскими союзниками

США планируют заменить американский контингент в Сирии на военнослужащих арабских государств.
По мнению администрации Трампа, это поможет стабилизировать ситуацию на северо-востоке страны после разгрома запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что США уже попросили Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ выделить средства на восстановление северной части Сирии. По данным издания, речь идет о миллиардах долларов. Белый дом также надеется, что эти страны направят в Сирию своих военных.
Также сообщается, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон обратился к исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю. Он позвонил Камелю по телефону, чтобы узнать, заинтересованы ли египетские власти в реализации плана США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вывести американские войска из Сирии сразу же после завершения операции против ИГИЛ. Он подчеркнул, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее.
Отмечается, что США уже попросили Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ выделить средства на восстановление северной части Сирии. По данным издания, речь идет о миллиардах долларов. Белый дом также надеется, что эти страны направят в Сирию своих военных.
Также сообщается, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон обратился к исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю. Он позвонил Камелю по телефону, чтобы узнать, заинтересованы ли египетские власти в реализации плана США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вывести американские войска из Сирии сразу же после завершения операции против ИГИЛ. Он подчеркнул, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее.
Комментарии