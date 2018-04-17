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    Доллар и евро подешевели на открытии торгов

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    Доллар и евро подешевели на открытии торгов

    Доллар и евро подешевели на открытии торгов

    Курс доллара относительно рубля снизился на 0,3 рубля — до 60,86 рубля

    Рубль в начале торгов продолжил уверенный рост после скачка вверх накануне вечером.

    Курс доллара на 10:05 по московскому времени снижался на 0,3 рубля — до 60,86 рубля. Также снизился и курс евро — на 0,24 рубля до 75,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

    Нефти с утра подорожала на 0,6%, до 71,81 доллара за баррель Brent.

    Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.

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