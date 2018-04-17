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    В Восточную Гуту доставили стройматериалы. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Восточную Гуту доставили стройматериалы

    В Восточную Гуту доставили стройматериалы

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    В Восточную Гуту доставили стройматериалы

    В Восточную Гуту доставили стройматериалы

    В Восточную Гуту доставили стройматериалы

      Еще одна колонна техники со стройматериалами для восстановления инфраструктуры отправилась в Восточную Гуту.

      На протяжении всего пути из Тартуса машины сопровождали российские военные. Грузовики привезли наиболее востребованные материалы, доски, силовые и оптоволоконные кабели, краску и водопроводные трубы. Их передадут местной администрации.

      По данным центра по примирению враждующих сторон, за последние сутки в Восточную Гуту в свои дома вернулись более 500 человек.

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