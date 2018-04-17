В Восточную Гуту доставили стройматериалы

Еще одна колонна техники со стройматериалами для восстановления инфраструктуры отправилась в Восточную Гуту.
На протяжении всего пути из Тартуса машины сопровождали российские военные. Грузовики привезли наиболее востребованные материалы, доски, силовые и оптоволоконные кабели, краску и водопроводные трубы. Их передадут местной администрации.
По данным центра по примирению враждующих сторон, за последние сутки в Восточную Гуту в свои дома вернулись более 500 человек.
По данным центра по примирению враждующих сторон, за последние сутки в Восточную Гуту в свои дома вернулись более 500 человек.
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