Певица Валерия отметит 50-летие на сцене

Сегодня день рождения отмечает одна из самых ярких звезд отечественной эстрады. Певице Валерии исполняется 50 лет. К своему возрасту она относится философски и продолжает много работать. У народной артистки России насыщенный концертный график и мало свободного времени.

Для зрителей она — звезда, красавица, золотой голос, а для коллег по шоу-бизнесу еще и трудоголик. К каждому концерту на протяжении долгих лет Валерия подходит по-особенному. Позади 2 юбилейных выступления в Петербурге (оба прошли с аншлагом), впереди — выступление в Москве и большой тур по стране. Преданная своей работе артистка круглую дату отмечает на сцене.



Валерия, певица: «Самый приятный подарок, который может быть, — это любовь и признание зрителей. Хочется порадовать любимых поклонников. Их сложно удивлять, но тем не менее мы попытаемся».



Ее жизнь — это постоянное движение. К 50 годам сбавлять темпы Валерия не собирается, так как по-другому не привыкла. С раннего утро она спешит по делам. Кто сказал, что звезды шоу-бизнеса поздно встают? Это точно не про Валерию.



Валерия: «Столько надо всего успеть, недосыпаю, это неправильно. Действительно приходится рано вставать, чтобы все успеть, почему так мало часов в сутках. Мне кажется, что работа меня держит в тонусе, веду здоровый образ жизни, занимаюсь финтесом».



На вопрос, могла ли быть в ее жизни другая профессия, Валерия отвечает уверенно: нет. Музыка звучала в родительском доме в небольшом городке Аткарске Саратовской области, родители звезды — заслуженные работники культуры, а остальные члены семьи хоть и трудились в железнодорожной сфере, но тоже были не прочь попеть или поиграть на каком-нибудь инструменте. Подробности — в репортаже корреспондента Михаила Чебоненко.