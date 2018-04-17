Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

Елена Гельфанд из пермского села Протасы предпочитает не только современную музыку, но и хиты 50-х . Вместе с ней советскими шлягерами наслаждаются соседи из окружающих деревень. Женщина запустила у себя дома полноценную радиостанцию.

Раньше в селе Протаы вставали с петухами, а сейчас на рассвете местных жителей поднимает с постели собственная FM-волна. Это где-то в городе мода на радиоприемники прошла, а в глубинке они есть практически в каждом доме. Да что там, многие и на работе не убавляют звук.



Голос Елены Гельфанд в селе знает каждый, но многие удивятся, когда узнают, что вещает бессменная ведущая «Радио Протасы» из домика по соседству, а вся ее радиостанция умещается в комнате площадью в 4 квадратных метра.



Елена Гельфанд: «Я же сама всем занимаюсь. Я и директор, и бухгалтер, и менеджер по рекламе, и, как видите, ведущая, и звукорежиссер».



О собственном эфире Елена Владимировна мечтала всю жизнь — и когда работала воспитателем в детском саду, и когда возглавила отдел маркетинга в торговом центре. Но осуществить желаемое удалось на пенсии. Благо, единомышленники в семье нашлись. Супруг Марк с детства прослыл радиолюбителем. Он чинил соседям телевизоры и радиоприемники, а в армии служил радистом, поэтому воплотить в жизнь мечту жены ему не составило труда. Подробности — в репортаже корреспондента Ольги Зенковой.