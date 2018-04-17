ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  
    Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию. Пермский край, СМИ, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

    Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

    1 комментарий
    Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

    Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

    Пенсионерка из Пермского края запустила собственную радиостанцию

      Елена Гельфанд из пермского села Протасы предпочитает не только современную музыку, но и хиты 50-х. Вместе с ней советскими шлягерами наслаждаются соседи из окружающих деревень. Женщина запустила у себя дома полноценную радиостанцию.

      Раньше в селе Протаы вставали с петухами, а сейчас на рассвете местных жителей поднимает с постели собственная FM-волна. Это где-то в городе мода на радиоприемники прошла, а в глубинке они есть практически в каждом доме. Да что там, многие и на работе не убавляют звук.

      Голос Елены Гельфанд в селе знает каждый, но многие удивятся, когда узнают, что вещает бессменная ведущая «Радио Протасы» из домика по соседству, а вся ее радиостанция умещается в комнате площадью в 4 квадратных метра.

      Елена Гельфанд: «Я же сама всем занимаюсь. Я и директор, и бухгалтер, и менеджер по рекламе, и, как видите, ведущая, и звукорежиссер».

      О собственном эфире Елена Владимировна мечтала всю жизнь — и когда работала воспитателем в детском саду, и когда возглавила отдел маркетинга в торговом центре. Но осуществить желаемое удалось на пенсии. Благо, единомышленники в семье нашлись. Супруг Марк с детства прослыл радиолюбителем. Он чинил соседям телевизоры и радиоприемники, а в армии служил радистом, поэтому воплотить в жизнь мечту жены ему не составило труда. Подробности — в репортаже корреспондента Ольги Зенковой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru