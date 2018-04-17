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    В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию. СМИ, США, журналистика, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

    В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

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    В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> вручили Пулитцеровскую премию

      В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Ее вручают журналистам за публикацию материалов в американских СМИ.

      Одной из самых важных тем жюри признало освещение вмешательства в американские выборы 2016 года, которое приписывают нашей стране, и присудило награду в номинации «Лучший материал на внутриполитическую тему» газетам The New York Times и The Washington Post.

      В центре внимания также оказался грандиозный скандал в Голливуде. За публикации о расследовании сексуальных домогательств, в том числе в киноиндустрии, лауреатами премии «За службу обществу» опять же стала газета The New York Times, а также журнал The New Yorker.

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