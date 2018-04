В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Ее вручают журналистам за публикацию материалов в американских СМИ.

Одной из самых важных тем жюри признало освещение вмешательства в американские выборы 2016 года, которое приписывают нашей стране, и присудило награду в номинации «Лучший материал на внутриполитическую тему» газетам The New York Times и The Washington Post.



В центре внимания также оказался грандиозный скандал в Голливуде. За публикации о расследовании сексуальных домогательств, в том числе в киноиндустрии, лауреатами премии «За службу обществу» опять же стала газета The New York Times, а также журнал The New Yorker.