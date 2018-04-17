В Туве девять школьников отравились неизвестным алкоголем

Девять тувинских школьников попали в больницу с отравлением неизвестной спиртосодержащей жидкостью.
Все девять подростков госпитализированы, пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщают СКР по республике в соцсетях.
Следователи начали проверку назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.
Следователи начали проверку назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.
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