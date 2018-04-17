Архангельские пожарные потушили возгорание в ТЦ «Фокус»

Пожар, произошедший ранним утром в ТЦ «Фокус» в Архангельске, потушен.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, спасатели ликвидировали возгорание в здании ТЦ, которое расположено на Вологодской улице. Сообщается, что из помещений были эвакуированы 6 человек, жертв и пострадавших нет.
Огонь в торговом центре «Фокус» вспыхнул в 6:40. Пожару был присвоен второй номер сложности. В тушении пламени участвовали 30 сотрудников МЧС, в их распоряжении были две единицы техники.
Водителям, чей маршрут проходит рядом с «Фокусом», рекомендовано заранее продумывать пути объезда. Сообщалось о перекрытии движения на пересечении Вологодской улицы с Троицким проспектом.
Огонь в торговом центре «Фокус» вспыхнул в 6:40. Пожару был присвоен второй номер сложности. В тушении пламени участвовали 30 сотрудников МЧС, в их распоряжении были две единицы техники.
Водителям, чей маршрут проходит рядом с «Фокусом», рекомендовано заранее продумывать пути объезда. Сообщалось о перекрытии движения на пересечении Вологодской улицы с Троицким проспектом.
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