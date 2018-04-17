Источник опроверг информацию о ночной атаке на сирийский аэродром Шайрат

В информагентствах появились данные о том, что минувшей ночью никаких атак на сирийский аэродром Шайрат не было, а силы ПВО, прикрывающие этот район, не работали.
Как заявил «Интерфаксу» осведомленный российский источник, «аэродром работает в плановом режиме, никаких атак этой ночью не было, средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали».
Ранее сообщалось, что сирийские зенитчики сбили шесть ракет в небе над авиабазой Шайрат в провинции Хомс и еще три — на подлете к аэродрому Думейр под Дамаском. Боевые снаряды предположительно запустили из воздушного пространства Ливана. Новостной портал Al-Masdar утверждал, что атаку на сирийские авиабазы устроили ВВС Израиля. В Дамаске пока официально не подтвердили эти сведения.
Телеканал Al Mayadeen распространил информацию о том, что обстрел аэродрома Думейр произошел в тот момент, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Сообщалось, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки. Представитель Пентагона уже заявил, что США никаких военных операций в этом районе не проводят. Армия обороны Израиля также не располагает данными о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс.
Ранее сообщалось, что сирийские зенитчики сбили шесть ракет в небе над авиабазой Шайрат в провинции Хомс и еще три — на подлете к аэродрому Думейр под Дамаском. Боевые снаряды предположительно запустили из воздушного пространства Ливана. Новостной портал Al-Masdar утверждал, что атаку на сирийские авиабазы устроили ВВС Израиля. В Дамаске пока официально не подтвердили эти сведения.
Телеканал Al Mayadeen распространил информацию о том, что обстрел аэродрома Думейр произошел в тот момент, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Сообщалось, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки. Представитель Пентагона уже заявил, что США никаких военных операций в этом районе не проводят. Армия обороны Израиля также не располагает данными о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс.
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