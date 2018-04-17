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    В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус». Архангельск, магазины, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Архангельске загорелся торговый центр «Фокус»

    В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус»

    4 комментария
    • Фото: Жесть Архангельска / vk.com
    В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус»

    В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус»

    В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус»
    • Фото: Жесть Архангельска / vk.com

      • Этим утром архангельские спасательные службы стянуты к торговому центру «Фокус». В помещениях ТЦ произошел пожар.

      Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 6:40 по местному времени (время совпадает с московским).

      Пожар произошел в торговом центре, расположенного в доме №8 по Вологодской улице. Судя по фото, снятыми на месте ЧП, пламенем охвачена крыша здания. К ТЦ выехали пожарно-спасательные расчеты. К борьбе с огнем привлечены 30 человек и 2 единиц техники.

      Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет. На пересечении Вологодской улицы с Троицким проспектом перекрыто движение. Водителей призывают заблаговременно выбирать маршрут объезда.

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