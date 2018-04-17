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    Тепло и дождь: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

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    Тепло и дождь: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Тепло и дождь: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Во вторник в Москве и Подмосковье воздух вновь может прогреться до 20 градусов тепла.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра, во вторник днем температура воздуха в Москве поднимется до 18–20 градусов тепла. Москвичей и гостей столицы ждет облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

    Ветер южный с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба. В разных районах Московской области температура будет колебаться от 16 до 21 градусов тепла.

    В ночь на среду в столице похолодает до 10–12 градусов тепла, а в Подмосковье будет от 7 до 12 градусов выше нуля.

    смотретьПользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве
    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве
    Напомним, накануне в Москве был установлен новый температурный рекорд. А вот ночью в столичном регионе разразилась первая весенняя гроза. Пользователи соцсетей заполнили Интернет кадрами сверкающих молний и весенним настроением.

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