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    Авиакомпания выплатит 1 млн рублей семьям жертв крушения вертолета в Хабаровске

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    Авиакомпания выплатит 1 млн рублей семьям жертв крушения вертолета в Хабаровске

    Авиакомпания выплатит 1 млн рублей семьям жертв крушения вертолета в Хабаровске

    Авиакомпания выплатит 1 млн рублей семьям жертв крушения вертолета в Хабаровске

    Авиакомпания «Восток» объявила о размере материальной помощи, которую выплатит семьям сотрудников, погибших при крушении вертолета в Хабаровске 11 апреля.

    Сообщение о том, что родственникам погибших при крушении Ми-8 будет выплачено по 1 млн рублей, размещено на сайте авиакомпании «Восток».

    В сообщении также говорится, что страховая компания выплатит возмещение в размере 1 млн рублей на семью каждого погибшего. Еще по 1 миллиону рублей родственникам погибших выделит правительство Хабаровского края.

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    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Никто не выжил, погибли все шесть человек, находившихся на борту.

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    Расследование причин трагедии, совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте, ведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Возбуждено уголовное дело.

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