Авиакомпания выплатит 1 млн рублей семьям жертв крушения вертолета в Хабаровске

Авиакомпания «Восток» объявила о размере материальной помощи, которую выплатит семьям сотрудников, погибших при крушении вертолета в Хабаровске 11 апреля.
Сообщение о том, что родственникам погибших при крушении Ми-8 будет выплачено по 1 млн рублей, размещено на сайте авиакомпании «Восток».
В сообщении также говорится, что страховая компания выплатит возмещение в размере 1 млн рублей на семью каждого погибшего. Еще по 1 миллиону рублей родственникам погибших выделит правительство Хабаровского края.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Никто не выжил, погибли все шесть человек, находившихся на борту.
Расследование причин трагедии, совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте, ведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Возбуждено уголовное дело.
В сообщении также говорится, что страховая компания выплатит возмещение в размере 1 млн рублей на семью каждого погибшего. Еще по 1 миллиону рублей родственникам погибших выделит правительство Хабаровского края.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Никто не выжил, погибли все шесть человек, находившихся на борту.
Расследование причин трагедии, совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте, ведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Возбуждено уголовное дело.
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