Эксперты объяснили, почему Макрон и Мэй называют удар по Сирии своей заслугой

Как рейтинги руководства Британии покатились вниз? Почему Терезе Мэй уже не удается убедить даже собственный парламент, что она — самостоятельный политик, а не марионетка США? И почему пришлось оправдываться за свои слова Эммануэлю Макрону?
Французский президент Макрон дал первое после бомбежек сирийского государства интервью, в котором заявил, помимо прочего, что это якобы он отговорил Дональда Трампа уходить из Сирии. И чуть ли не его заслуга в том, что военная операция может продолжиться.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Несколько дней назад президент Трамп заявил: „Соединённые Штаты должны уйти из Сирии“, но мы убедили его, что нужно там оставаться. И оставаться на длительный срок».
Но после опровержения этой информации Белым домом в понедельник Макрон выглядел уже не так героически. И объяснял журналистам, что его якобы «неправильно поняли». И вообще, он мол имел в виду совместные действия для достижения мира.
В Лондоне в понедельник тоже было жарко. Там Тереза Мэй доказывала, что никто ей из-за океана не велел бомбить Сирию, что она — самостоятельная женщина и не советуется ни с кем. Даже с собственным парламентом.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я приняла это решение… Я приняла это решение потому, что считаю, что это правильно, исходя из наших национальных интересов».
Вообще похоже, что вся эта «постобстрельная» история призвана увести от «дообстрельной». Ведь до сих пор нет никаких доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума. Единственные «доказательства» — это кадры с мобильников. Эксперты Организации по запрещению химоружия должны начать свои исследования в Думе только сейчас. Но вот вопрос — хватит ли им смелости заявить, что никакой атаки не было?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Несколько дней назад президент Трамп заявил: „Соединённые Штаты должны уйти из Сирии“, но мы убедили его, что нужно там оставаться. И оставаться на длительный срок».
Но после опровержения этой информации Белым домом в понедельник Макрон выглядел уже не так героически. И объяснял журналистам, что его якобы «неправильно поняли». И вообще, он мол имел в виду совместные действия для достижения мира.
В Лондоне в понедельник тоже было жарко. Там Тереза Мэй доказывала, что никто ей из-за океана не велел бомбить Сирию, что она — самостоятельная женщина и не советуется ни с кем. Даже с собственным парламентом.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Я приняла это решение… Я приняла это решение потому, что считаю, что это правильно, исходя из наших национальных интересов».
Вообще похоже, что вся эта «постобстрельная» история призвана увести от «дообстрельной». Ведь до сих пор нет никаких доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума. Единственные «доказательства» — это кадры с мобильников. Эксперты Организации по запрещению химоружия должны начать свои исследования в Думе только сейчас. Но вот вопрос — хватит ли им смелости заявить, что никакой атаки не было?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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