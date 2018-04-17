СМИ: российские подлодки не дали британской субмарине нанести удар по Сирии

СМИ рассказали об игре в
«кошки-мышке» устроенной в Средиземном море подлодками России и Великобритании. Официальных подтверждений этой информации нет.
Газета The Times со ссылкой на источники в военных кругах утверждает, что британская субмарина не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими подводными лодками.
По информации издания, британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами, «вступила в игру в кошки-мышки» в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты назвали «черными дырами» за бесшумность.
Издание пишет, что британским подводником пришлось также скрываться и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. Из-за них субмарине не удалось приблизиться к побережью на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии.
Вышеупомянутыми «черными дырами» оказались вышедшие из сирийского порта Тартус подводные лодки класса «Варшавянка», или по классификации НАТО — Kilo. Дизель-электрические подлодки развивают огромную скорость, бесшумны и вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами, цитирует РИА Новости.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН, нарушая все нормы международного права, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом для нанесения удара стали утверждения о предполагаемой причастности сирийской армии к применению химического оружия в городе Дума. То, что в этом городе вообще было применено химоружие, должны подтвердить или опровергнуть эксперты Организации по запрещению химического оружия. В России уверены, что якобы произошедшая химатака — намеренная провокация, основанная на постановочном видео «Белых касок». Также сообщалось, что Россия нашла актеров, изображавших жертв химатаки в Сирии. Но Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном.
По информации издания, британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами, «вступила в игру в кошки-мышки» в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты назвали «черными дырами» за бесшумность.
Издание пишет, что британским подводником пришлось также скрываться и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. Из-за них субмарине не удалось приблизиться к побережью на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии.
Вышеупомянутыми «черными дырами» оказались вышедшие из сирийского порта Тартус подводные лодки класса «Варшавянка», или по классификации НАТО — Kilo. Дизель-электрические подлодки развивают огромную скорость, бесшумны и вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами, цитирует РИА Новости.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН, нарушая все нормы международного права, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом для нанесения удара стали утверждения о предполагаемой причастности сирийской армии к применению химического оружия в городе Дума. То, что в этом городе вообще было применено химоружие, должны подтвердить или опровергнуть эксперты Организации по запрещению химического оружия. В России уверены, что якобы произошедшая химатака — намеренная провокация, основанная на постановочном видео «Белых касок». Также сообщалось, что Россия нашла актеров, изображавших жертв химатаки в Сирии. Но Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном.
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