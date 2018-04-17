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    SpaceX отложила запуск ракеты с телескопом TESS для поиска экзопланет

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    • Фото: @SpaceX / twitter.com
    SpaceX отложила запуск ракеты с телескопом TESS для поиска экзопланет

    SpaceX отложила запуск ракеты с телескопом TESS для поиска экзопланет

    SpaceX отложила запуск ракеты с телескопом TESS для поиска экзопланет
  • Фото: @SpaceX / twitter.com

    • Американская компания SpaceX отложила намеченный на понедельник старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту новый телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

    О том, что запуск отложен компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.

    В SpaceX уточнили, что необходимо «провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля». В SpaceX также сообщили, что теперь рассчитывают осуществить запуск в среду, 18 апреля.




    Запуск космического аппарата под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), был запланирован на 16 апреля с флоридского космодрома на мысе Канаверал. До этого отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в 340 млн долларов, планировалось в марте, напоминает ТАСС.

    Предполагается, что телескоп поможет ученым изучить более 200 тысяч звезд и выявить на их ярком фоне пятна, которые могут оказаться планетами.

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