SpaceX отложила запуск ракеты с телескопом TESS для поиска экзопланет

Американская компания SpaceX отложила намеченный на понедельник старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту новый телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.
О том, что запуск отложен компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
В SpaceX уточнили, что необходимо «провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля». В SpaceX также сообщили, что теперь рассчитывают осуществить запуск в среду, 18 апреля.
Запуск космического аппарата под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), был запланирован на 16 апреля с флоридского космодрома на мысе Канаверал. До этого отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в 340 млн долларов, планировалось в марте, напоминает ТАСС.
Предполагается, что телескоп поможет ученым изучить более 200 тысяч звезд и выявить на их ярком фоне пятна, которые могут оказаться планетами.
В SpaceX уточнили, что необходимо «провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля». В SpaceX также сообщили, что теперь рассчитывают осуществить запуск в среду, 18 апреля.
Standing down today to conduct additional GNC analysis, and teams are now working towards a targeted launch of @NASA_TESS on Wednesday, April 18.— SpaceX (@SpaceX) 16 апреля 2018 г.
Запуск космического аппарата под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), был запланирован на 16 апреля с флоридского космодрома на мысе Канаверал. До этого отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в 340 млн долларов, планировалось в марте, напоминает ТАСС.
Предполагается, что телескоп поможет ученым изучить более 200 тысяч звезд и выявить на их ярком фоне пятна, которые могут оказаться планетами.
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