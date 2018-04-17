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    Посольство РФ: Россия не планирует кибератак против Британии

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    Посольство РФ: Россия не планирует кибератак против Британии

    Посольство РФ: Россия не планирует кибератак против Британии

    Российские дипломаты прокомментировали заявления властей Великобритании о якобы готовящихся кибератаках «русских хакеров», назвав эти заявления примером провокационной политики Лондона.

    Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне: «В последние дни мы неоднократно наблюдали предупреждения о том, что Великобритания должна подготовиться „к неизбежной кибератаке“ со стороны России „в отместку“ за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери. Эти заявления продолжают опасный ряд британских заявлений. Мы считаем данные обвинения и спекуляции ярким примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики против России. Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией».

    Российские дипломаты подчеркивают, что Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от правительства Британии, цитирует РИА Новости.

    Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне: «Мы обратили внимание на то, что британское правительство не отвергло ряд заявлений парламентариев, экспертов и СМИ касательно возможного „развертывания“ Великобританией „наступательных кибермощностей“ против России. Премьер-министр Тереза Мэй не опровергла напрямую такой возможности во время своего выступления в палате общин 14 марта. МИД Великобритании также не опроверг этого в официальной переписке, несмотря на наши прямые требования. Россия не планирует никаких кибератак против Великобритании. Мы ожидаем, что британское правительство объявит о том же самом».

    В понедельник вещательная корпорация BBC сообщила, что Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и Министерство нацбезопасности США предупредили о якобы готовящихся атаках «российских хакеров» на ключевые объекты инфраструктуры.

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