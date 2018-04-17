«Санкции мы переживем»: Лавров успокоил журналистов BBC

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью британской телерадиовещательной компании ВВС, в котором ответил на множество острых вопросов.
Глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов британской телекомпании ВВС, выразил уверенность в том, что Россия сумеет пережить новые американские санкции и поблагодарил журналистов за сочувствие.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Спасибо за сочувствие, но не волнуйтесь, мы переживем».
Лавров также сравнил давление санкциями со стороны стран Запада с временами холодной войны.
Серей Лавров: «По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена холодной войны, потому что в те времена, по крайней мере, были каналы коммуникации и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций».
Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций против России, так как он еще не принял окончательного решения по поводу новых ограничений.
В интервью британскому телеканалу Лавров также заявил, что удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что теперь Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии. Об этом глава МИД РФ сообщил, отвечая на вопрос, планирует ли Россия поставить Сирии ЗРК С-300.
Сергей Лавров: «Удары Запада по Сирии убеждают нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию… Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад, по просьбе наших партнеров, мы решили не осуществлять поставки С-300 в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой».
Лавров в интервью также подтвердил информацию о том, что две трети выпущенных США, Францией и Великобританией 14 апреля по Сирии ракет были сбиты силами сирийских войск ПВО.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии, выпустив более 100 ракет. Поводом для нанесения удара стала приписываемая сирийским властям ответственность за предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Спасибо за сочувствие, но не волнуйтесь, мы переживем».
Лавров также сравнил давление санкциями со стороны стран Запада с временами холодной войны.
Серей Лавров: «По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена холодной войны, потому что в те времена, по крайней мере, были каналы коммуникации и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций».
Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций против России, так как он еще не принял окончательного решения по поводу новых ограничений.
В интервью британскому телеканалу Лавров также заявил, что удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что теперь Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии. Об этом глава МИД РФ сообщил, отвечая на вопрос, планирует ли Россия поставить Сирии ЗРК С-300.
Сергей Лавров: «Удары Запада по Сирии убеждают нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию… Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад, по просьбе наших партнеров, мы решили не осуществлять поставки С-300 в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой».
Лавров в интервью также подтвердил информацию о том, что две трети выпущенных США, Францией и Великобританией 14 апреля по Сирии ракет были сбиты силами сирийских войск ПВО.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии, выпустив более 100 ракет. Поводом для нанесения удара стала приписываемая сирийским властям ответственность за предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
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