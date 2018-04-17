Как фальсифицированный сыр попадает на прилавки: расследование НТВ

Российские магазины ломятся от поддельного сыра, который сделан не из молока. Что случилось с любимым миллионами россиян продуктом? Журналисты НТВ побывали на заводе, где делают поддельный сыр.
Жесткие проверки ждут предприятия, выпускающие так называемую ’’сыроподобную продукцию’’. Минсельхоз заявил, что на прилавках российских магазинов прямо сейчас лежат 150 тысяч тонн этой сыроподобной дряни, которая полностью состоит из растительных жиров. Но в магазине покупатель никогда не поймет, что покупает пластилин, ведь на всех упаковках написано «сыр». Корреспондент НТВ Алексей Квашенкин проследил весь путь, которым суррогат попадает к покупателям в холодильник.
Поддельный сыр неумолимо захватывает прилавки. 18 из 30 образцов, проверенных Росконтролем, оказались «сыроподобным продуктом». И это совсем не то, чем покупателей пугали раньше, когда в составе находили пальмовое масло.
Максим Рудаков, директор экспертного департамента НП «Росконтроль»: «Сейчас это совершенно другая, гораздо более вопиющая история. Мы говорим о том, что этот фальсификат небезопасен для здоровья».
В «сыроподобном продукте» молока нет совсем, зато есть трансжиры. Они плохо выводятся организмом, приводят к ожирению и болезням сердца.
Сергей Обложко, врач-диетолог: «К возрасту 42–43 года умереть от сердечно- сосудистого заболевания будет в несколько раз выше у того человека, который каждый день ест такой сыроподобный продукт».
Как этот опасный псевдосыр попадает на прилавки? Начнем с контрольной закупки.
В пяти супермаркетах закупили самые доступные сыры, по цене до 400 рублей за килограмм, самых народных марок, и отдали их на экспертизу в институт молока. Каждый третий образец оказался фальсификатом.
Елена Юрова, руководитель испытательной лаборатории «Молоко» ВНИИ молочной промышленности: «Это неизвестный состав. Он представляет большую опасность и может содержать запрещенные в пищевой промышленности вещества. Это продукт бесконтрольный: его никто никогда не контролировал, потому что это — не сыр».
В сетях супермаркетов на вопрос, почему они не контролируют свой ассортимент, отвечать не стали. Ответила только одна, не пожелавшая назвать свою фамилию сотрудница, которая всю вину свалила на поставщиков.
Елизавета, руководитель отдела в супермаркете: «Вопросы по качеству и предоставлению в нашу сеть качественного продукта — на стороне поставщика. У нас огромные партии товаров, огромная сеть из 12 тысяч магазинов. И проверить каждый кусочек сыра, каждую партию невозможно. У нас нет лаборатории, чтобы это производить».
Но чтобы проверить поставщика, иногда достаточно изучить его этикетку. Например, один из закупленных псевдосыров оказался родом якобы из поселка Переславское под Калининградом. Но на сайте нет ни телефонов, ни точного адреса производства.
Худшие подозрения оправдываются, когда находится это безлюдное предприятие. Cоседи говорят, что с зимы тут никого не видели. Чудеса, да и только: завод проставивает, а вот его продукция — на всех прилавках лежит. Россельхознадзор уже подозревал это предприятие в поставках фальсификата. Но компания представила документы, что продукция прибыла из Ирана. И здесь начинается самое интересное.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как специалисты в течении двух недель досматривали на границе фуры, пытаясь выяснить, откуда на самом деле идет фальсификат. На фотографиях видно, что упаковка на сырах одинаковая.
А в документах указаны разные страны, не попавшие под продуктовые санкции: Иран, Китай, Македония, Сан-Марино.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Поддельный сыр неумолимо захватывает прилавки. 18 из 30 образцов, проверенных Росконтролем, оказались «сыроподобным продуктом». И это совсем не то, чем покупателей пугали раньше, когда в составе находили пальмовое масло.
Максим Рудаков, директор экспертного департамента НП «Росконтроль»: «Сейчас это совершенно другая, гораздо более вопиющая история. Мы говорим о том, что этот фальсификат небезопасен для здоровья».
В «сыроподобном продукте» молока нет совсем, зато есть трансжиры. Они плохо выводятся организмом, приводят к ожирению и болезням сердца.
Сергей Обложко, врач-диетолог: «К возрасту 42–43 года умереть от сердечно- сосудистого заболевания будет в несколько раз выше у того человека, который каждый день ест такой сыроподобный продукт».
Как этот опасный псевдосыр попадает на прилавки? Начнем с контрольной закупки.
В пяти супермаркетах закупили самые доступные сыры, по цене до 400 рублей за килограмм, самых народных марок, и отдали их на экспертизу в институт молока. Каждый третий образец оказался фальсификатом.
Елена Юрова, руководитель испытательной лаборатории «Молоко» ВНИИ молочной промышленности: «Это неизвестный состав. Он представляет большую опасность и может содержать запрещенные в пищевой промышленности вещества. Это продукт бесконтрольный: его никто никогда не контролировал, потому что это — не сыр».
В сетях супермаркетов на вопрос, почему они не контролируют свой ассортимент, отвечать не стали. Ответила только одна, не пожелавшая назвать свою фамилию сотрудница, которая всю вину свалила на поставщиков.
Елизавета, руководитель отдела в супермаркете: «Вопросы по качеству и предоставлению в нашу сеть качественного продукта — на стороне поставщика. У нас огромные партии товаров, огромная сеть из 12 тысяч магазинов. И проверить каждый кусочек сыра, каждую партию невозможно. У нас нет лаборатории, чтобы это производить».
Но чтобы проверить поставщика, иногда достаточно изучить его этикетку. Например, один из закупленных псевдосыров оказался родом якобы из поселка Переславское под Калининградом. Но на сайте нет ни телефонов, ни точного адреса производства.
Худшие подозрения оправдываются, когда находится это безлюдное предприятие. Cоседи говорят, что с зимы тут никого не видели. Чудеса, да и только: завод проставивает, а вот его продукция — на всех прилавках лежит. Россельхознадзор уже подозревал это предприятие в поставках фальсификата. Но компания представила документы, что продукция прибыла из Ирана. И здесь начинается самое интересное.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как специалисты в течении двух недель досматривали на границе фуры, пытаясь выяснить, откуда на самом деле идет фальсификат. На фотографиях видно, что упаковка на сырах одинаковая.
А в документах указаны разные страны, не попавшие под продуктовые санкции: Иран, Китай, Македония, Сан-Марино.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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