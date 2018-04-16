«Разговор глухих»: совет ОЗХО не принял российский документ о миссии в Сирии

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном.
Заседание исполнительного совета ОЗХО проходило сегодня в Гааге. Главной темой стало предполагаемое использование отравляющих веществ в Восточной Гуте, ставшее предлогом для ракетных ударов США и их союзников по Сирии. Однако внеочередная сессия обернулась «сотрясанием воздуха», заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. передает РИА Новости.
Шульгин рассказал журналистам, что Россия и Иран предложили исполнительному совету краткий документ в поддержку деятельности миссии ОЗХО в Сирии на месте предполагаемой химатаки в городе Дума. В документе среди прочего содержался призыв всем ко сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте, передает РИА Новости.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Российско-иранский проект был аккуратно подготовлен, это был сбалансированный документ… Удивительно, но этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику».
В итоге, по словам российского постпреда, председатель принял решение прекратить сессию без принятия какого-либо документа. По оценке Шульгина, сегодняшний разговор «напоминал разговор глухих».
Ранее сегодня на заседании исполнительного совета ОЗХО Шульгин рассказал, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки, которая стала поводом для ракетного удара коалиции. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не найдено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки, сказал российский представитель.
Шульгин рассказал журналистам, что Россия и Иран предложили исполнительному совету краткий документ в поддержку деятельности миссии ОЗХО в Сирии на месте предполагаемой химатаки в городе Дума. В документе среди прочего содержался призыв всем ко сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте, передает РИА Новости.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Российско-иранский проект был аккуратно подготовлен, это был сбалансированный документ… Удивительно, но этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику».
В итоге, по словам российского постпреда, председатель принял решение прекратить сессию без принятия какого-либо документа. По оценке Шульгина, сегодняшний разговор «напоминал разговор глухих».
Ранее сегодня на заседании исполнительного совета ОЗХО Шульгин рассказал, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки, которая стала поводом для ракетного удара коалиции. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не найдено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки, сказал российский представитель.
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