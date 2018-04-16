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    «Лендок» раскрывает таланты особенных детей

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    «Лендок» раскрывает таланты особенных детей

    «Лендок» раскрывает таланты особенных детей

      В зале Открытой киностудии «Лендок» сегодня приземлился волшебный дирижабль. Здесь открылся благотворительный фестиваль «Арт-поляна».

      На сказочной площадке дети из коррекционных интернатов и детских домов раскрывают таланты. А профессиональное жюри, состоящие из артистов и певцов, оценивает их театральные номера.

      Все выступления объединяет одна тема — путешествия. Поэтому в зале есть и мореплаватели, и даже космонавты. В этом году организаторы усложнили задачу и предложили участникам поэкспериментировать с жанрами. К примеру, объединить танец и вокал.

      К фестивалю «Арт-поляна» участники готовятся на протяжении всего года. А сегодня в течение дня дети могли загадать желание, написать его на бумажке и вложить в волшебный дирижабль. Его торжественно выпустят в небо вечером после подведения итогов фестиваля.

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