«Лендок» раскрывает таланты особенных детей

В зале Открытой киностудии «Лендок» сегодня приземлился волшебный дирижабль. Здесь открылся благотворительный фестиваль «Арт-поляна» .

На сказочной площадке дети из коррекционных интернатов и детских домов раскрывают таланты. А профессиональное жюри, состоящие из артистов и певцов, оценивает их театральные номера.



Все выступления объединяет одна тема — путешествия. Поэтому в зале есть и мореплаватели, и даже космонавты. В этом году организаторы усложнили задачу и предложили участникам поэкспериментировать с жанрами. К примеру, объединить танец и вокал.



К фестивалю «Арт-поляна» участники готовятся на протяжении всего года. А сегодня в течение дня дети могли загадать желание, написать его на бумажке и вложить в волшебный дирижабль. Его торжественно выпустят в небо вечером после подведения итогов фестиваля.