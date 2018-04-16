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    В Петербурге объявлены номинанты премии Сергея Курёхина. музыка и музыканты, Санкт-Петербург, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге объявлены номинанты премии Сергея Курёхина

    В Петербурге объявлены номинанты премии Сергея Курёхина

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    В Петербурге объявлены номинанты премии Сергея Курёхина

    В Петербурге объявлены номинанты премии Сергея Курёхина

      В конкурсе этого года множество новшеств. Среди них — затронутая участниками тема блокады, а также возможность соединения курёхинской музыки с пластическим театром.

      Сразу два номинанта премии Сергея Курёхина сделали тему блокады Ленинграда ключевой в своих конкурсных работах. Это «Журнал наблюдений» — символическая реконструкция, основанная на работе Вавилова и истории спасения коллекции семян в те страшные годы. Другой проект — аудиоинсталляция «Очередь» представлена в виде десятков пустых авосек с текстовым сопровождением — выдержками из дневника Лидии Гинзбург.

      Очередь — это и место, где обсуждали житейские вопросы, и место проявления всех человеческих качеств: от сострадания до жестокости. Другие художники задаются вопросами эволюции и исследуют падение челябинского метеорита.

      В этом году в конкурс включили новую номинацию «Фестиваль в области современного искусства» как возможность оценить способы соединения музыкальных и театральных коллективов. К примеру, на музыку Курёхина поставили балет «Воробьиное озеро». Спектакль представят на церемонии награждения.

      В номинации «Гран-при» в этом году были поданы многочисленные заявки от театров, экспериментирующих с новой формой. Среди претендентов также имена известных художников и музыкантов.

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