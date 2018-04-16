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    Глава МВД наградил спасшую людей курсантку из Петербурга. МВД, Санкт-Петербург, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МВД наградил спасшую людей курсантку из Петербурга

    Глава МВД наградил спасшую людей курсантку из Петербурга

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    Глава МВД наградил спасшую людей курсантку из Петербурга

    Глава МВД наградил спасшую людей курсантку из Петербурга

      Сегодня в МВД чествовали героев службы. Награды сотрудникам, проявившим мужество при спасении людей, вручил Владимир Колокольцев.

      На церемонию пригласили 16 полицейских. Среди них и курсант петербургского университета Министерства внутренних дел Екатерина Гречишкина. 13 марта, возвращаясь с учебы, она услышала громкий хлопок в жилом доме на проспекте Народного Ополчения и поспешила к месту взрыва.

      В итоге Екатерина одной из первых еще до прибытия спасателей и медиков оказалась возле горящего разрушенного здания и помогла людям покинуть опасную зону.

      В результате взрыва бытового газа в жилом доме обрушились перекрытия на нескольких этажах, пострадали восемь квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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