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    СМИ: Россия меняет посла в Сирии

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    СМИ: Россия меняет посла в Сирии

    СМИ: Россия меняет посла в Сирии

    Россия сменит посла в Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как стало известно газете «Коммерсант», Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов.

    По данным газеты, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который в марте был назначен заместителем министра иностранных дел.

    Александр Кинщак был назначен послом в Сирии 22 декабря 2014 года. На дипломатической службе с 1988 года: в 2008 — 2013 годах был послом России в Кувейте, в 2002 — 2004 был советником-посланником посольства России в Ираке.

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