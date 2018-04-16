СМИ: Россия меняет посла в Сирии

Россия сменит посла в Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
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Как стало известно газете «Коммерсант», Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов.
По данным газеты, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который в марте был назначен заместителем министра иностранных дел.
Александр Кинщак был назначен послом в Сирии 22 декабря 2014 года. На дипломатической службе с 1988 года: в 2008 — 2013 годах был послом России в Кувейте, в 2002 — 2004 был советником-посланником посольства России в Ираке.
По данным газеты, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который в марте был назначен заместителем министра иностранных дел.
Александр Кинщак был назначен послом в Сирии 22 декабря 2014 года. На дипломатической службе с 1988 года: в 2008 — 2013 годах был послом России в Кувейте, в 2002 — 2004 был советником-посланником посольства России в Ираке.
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